Inter, Chivu opta per il ritiro light prima della Fiorentina: pomeriggio libero, poi tutti ad Appiano

Un pomeriggio libero, poi tutti a cena e a dormire ad Appiano Gentile. Cristian Chivu continua a introdurre novità nella gestione dell'Inter e, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha scelto una formula diversa dal tradizionale ritiro prepartita. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha deciso di concedere alcune ore di libertà alla squadra dopo l'allenamento, mantenendo però l'obbligo di trascorrere la notte alla Pinetina. Una scelta legata soprattutto all'orario della partita, fissata per le 12.30 a San Siro, ma che conferma anche la filosofia dell'allenatore nella gestione dello spogliatoio.

Il programma della vigilia: allenamento alle 11 e rientro alle 19.30

La giornata di ieri è cominciata con la seduta di allenamento delle 11. Al termine del lavoro sul campo, i giocatori hanno potuto lasciare il centro sportivo e trascorrere il resto della giornata liberamente, prima di ritrovarsi in serata. Il rientro ad Appiano Gentile era previsto per le 19.30, con cena di gruppo e successivo pernottamento nel centro sportivo nerazzurro. Chivu ha quindi optato per una soluzione intermedia: nessun ritiro prolungato fin dal mattino, ma squadra riunita alla vigilia per preparare gli ultimi dettagli della partita.

Chivu punta sul riposo: ecco perché ha scelto il pernottamento

A incidere sulla decisione è stato soprattutto il calcio d'inizio anticipato della sfida contro la Fiorentina. Giocando alle 12.30, l'allenatore ha preferito evitare il ritrovo direttamente nella mattinata della gara, garantendo alla squadra una gestione più ordinata delle ore precedenti al match. La scelta rientra inoltre nell'attenzione che Chivu dedica al recupero fisico e mentale dei calciatori, considerato fondamentale in un calendario ricco di impegni.

La nuova filosofia di Chivu: più libertà e responsabilità

Per l'allenatore nerazzurro, il ritiro non rappresenta una regola da applicare automaticamente prima di ogni partita. La sua utilità viene valutata in base al calendario, agli orari e alle condizioni della squadra. Da qui la decisione di concedere ai giocatori maggiore autonomia durante la vigilia, senza rinunciare alla concentrazione necessaria per affrontare l'impegno di campionato. Chivu continua dunque a puntare sulla responsabilizzazione del gruppo, cercando di conciliare le esigenze della preparazione con quelle del recupero. Una gestione diversa rispetto alle abitudini più tradizionali, che conferma la volontà del tecnico di costruire un rapporto di fiducia con i propri calciatori.