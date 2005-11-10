Del Piero vede il bicchiere mezzo pieno: "Roma squadrai coi fiocchi, il ko farà crescere"

Nonostante la delusione per la sconfitta patita in Champions League dalla Roma, avanti 3-1 contro il Real Madrid a 10 minuti dalla fine e battuta per 3-4, Alessandro Del Piero vede il bicchiere mezzo pieno.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel psot partita dell'Olimpico, l'ex capitano della Juventus ha analizzato così la prestazione offerta dai giallorossi: "Avevamo previsto che la Roma avrebbe avuto il pallino del gioco e così è stato, ma dall'altra parte a questi fenomeni bastano 15 minuti per mettere in piedi 3-4 occasioni limpide. Hanno un potenziale enorme e l'esperienza per sapere che non è mai finita. Adesso la Champions è diventata una competizione in cui veramente può succedere di tutto. Anche in una situazione in cui ti senti relativamente tranquillo, quando sei in vantaggio di due gol in casa a dieci minuti dalla fine dopo aver giocato meglio".

Poi Del Piero suona la carica: "Secondo me se la Roma non deve 'ripartire'. Devi ripartire se perdi 4-0 o se perdi tre partite di fila, non in una gara così. Ha perso per delle disattenzioni ma deve solo smaltire la delusione. Queste sono sconfitte che ti fanno crescere. Per me i giallorossi hanno la potenzialità, correggendo alcune cose, di diventare una squadra coi fiocchi".