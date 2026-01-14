Pio Esposito porta l'Inter fuori dal fango: ribattuta in rete e 1-0 sul Lecce al 78'
Inter in vantaggio, gol di Francesco Pio Esposito e 1-0 sul Lecce al 78'! Bella azione dei nerazzurri, con Zielinski che trova la sponda del giovane centravanti per Lautaro Martinez, sul cui tiro è pronto Falcone in risposta. Nulla può però l'estremo difensore ospite sul successivo tentativo del possente attaccante.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
