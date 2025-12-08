Adani esalta il 4-0 dell'Inter al Como: "Calcio al massimo livello, da top 3 d'Europa"

L'Inter si gode le ritrovate certezze, rese esplicite dal perentorio 4-0 rifilato al Como di Fabregas nel match giocato sabato a San Siro. La squadra di Chivu dopo gli alti e bassi di inizio stagione ha dunque rilanciato le proprie quotazioni nella lotta Scudetto.

L'ex difensore nerazzurro Daniele Adani parlando dagli studi de La Domenica Sportiva su Rai 2 ha esaltato la prova dei nerazzurri e in particolare l'impatto che l'allenatore rumeno ha dato alla squadra fin dal suo arrivo.

Queste le sue parole: "“Fabregas ha provato a fare la sua partita, ma l’Inter ne ha fatta una da top tre club in Europa. È stata una super partita. Il calcio di Chivu è orizzontale, verticale e obliquo: manda fuori tempo quella che, per me, è la miglior pressione d’Italia". In particolare poi Adani ha sottolineato la qualità del gioco espresso: "Sabato l’Inter ha giocato un calcio da massimo livello. Non hanno sbagliato nulla: costruzione, pressing, tempi di gioco, intensità e voglia di vincere. Hanno messo in campo tutto".

Insomma, secondo Adani nessun dubbio sul fatto che ancora oggi l'Inter sia, con la nuove idee portate da Cristian Chivu al suo arrivo dal Parma "tra le migliori d’Europa, per qualità e organizzazione”.