Piove sul bagnato in casa Lazio: Pedro mette male la caviglia ed è costretto al cambio

Piove sul bagnato in casa Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia. Sotto 1-0 per la rete dell’argentino Santiago Castro, i biancocelesti incassano un’altra brutta notizia proprio a ridosso dell’intervallo: l’infortunio di Pedro, tra i giocatori più in forma della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Al 44’, l’attaccante spagnolo si è scontrato con Odgaard e, ricadendo, ha appoggiato male la caviglia a terra. Il dolore è apparso subito evidente: Pedro ha chiesto immediatamente il cambio e Sarri non ha atteso l’intervallo, inserendo Noslin al suo posto. In un primo momento è stata chiamata anche la barella, ma il numero 9 è riuscito a lasciare il campo del Dall’Ara sulle proprie gambe, pur senza riuscire ad appoggiare il piede destro e sostenuto dallo staff medico biancoceleste. Secondo quanto riferito da Mediaset all'intervallo, il giocatore potrebbe essere addirittura trasportato immediatamente in ospedale per degli accertamenti ed evitare fratture alla caviglia o, addirittura, problemi al ginocchio.

Applausi, infine, dagli spalti: i tifosi del Bologna hanno salutato l’uscita del campione spagnolo con una lunga ovazione, un bel gesto di sportività che ha accompagnato Pedro fino a bordocampo.