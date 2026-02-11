Pedro disperato in barella, trasportato in ospedale: la Lazio trema, le ultime sull'infortunio

Guai seri per la Lazio. Al minuto 45 della partita valida per i quarti di Coppa Italia contro il Bologna, Pedro è uscito infortunato dal prato del Dall'Ara dopo aver appoggiato male la caviglia destra.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Mediaset, l'ex Barcellona è stato trasportato immediatamente in ospedale: faceva fatica ad appoggiare la gamba destra, tra caviglia e ginocchio. L'attaccante spagnolo di 38 anni, portato via in barella, è stato catturato dalle telecamere visibilmente frustrato per il problema fisico contratto.

Perché l'immediato trasporto in ospedale di Pedro? Secondo l'emittente tv, per scongiurare eventuali fratture o problemi importanti al ginocchio destro. Da capire nelle prossime ore se arriveranno ulteriori aggiornamenti, ma Maurizio Sarri già trema in attesa di notizie sulle condizioni del giocatore.