Pisa, Bozhinov ha firmato: ufficialità attesa a breve, sei milioni l'investimento per lui

SestaPorta.news fa sapere che il Pisa ha accolto oggi Rosen Bozhinov. Il difensore bulgaro ha completato le visite mediche ed è arrivato in sede per firmare il contratto con la sua nuova squadra: l’ufficialità è attesa breve, dopo l'arrivo del transfer. L’operazione con l'Anversa è stata chiusa per circa 6 milioni di euro, con contratto fino al 2030.

Un investimento importante, tra i più alti della storia recente del club, dietro soltanto all’affare Durosinmi, e coerente con la linea del Pisa: puntare su giovani da far crescere. Classe 2005, alto 193 cm e mancino, Bozhinov nasce centrale ma può adattarsi anche da mediano o da terzino sinistro. Cresciuto tra CSKA Sofia e CSKA 1948, è passato in Belgio nell’estate 2024. Dopo l’ambientamento, quest’anno si è imposto all’Anversa con 16 presenze, un gol e una sola ammonizione. A Settembre il debutto con la Bulgaria contro la Spagna e primo gol da professionista al Gent.