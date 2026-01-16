Pisa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Musah e Scamacca dal 1', Raspadori in panchina
Sono ufficiali le scelte di formazione di Pisa e Atalanta per l'anticipo del 21° turno di Serie A, in programma stasera alle ore 20.45 alla Cetilar Arena. Questi i due undici in campo, scelti rispettivamente da Gilardino e Palladino:
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Ahanor, Hien, Scalvini; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Scamacca. Allenatore: Palladino.
