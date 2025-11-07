Pisa-Cremonese, formazioni ufficiali: Nzola torna titolare, con Vardy c'è Vazquez
TUTTO mercato WEB
L'undicesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo Pisa-Cremonese. Queste le formazioni ufficiali della gara:
Pisa 3-5-2: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola.
Cremonese 3-5-2: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez, Var
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile