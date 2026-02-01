Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli

Nome a sorpresa per la panchina del Pisa, all'indomani dell'esonero di Alberto Gilardino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club toscano ha infatti individuato in Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza della nostra Serie A per i suoi trascorsi al Palermo e al Genoa da calciatore. Attualmente lo svedese ricopre il ruolo di allenatore dell'Elfsborg, in Svezia, nome che secondo le ultime indiscrezioni era già stato sondato in estate dalla dirigenza nerazzurra, prima che la scelta ricadesse proprio su Gilardino.

Hiljemark in queste ore sta parlando con il suo club per capire se ci sono i margini per l'addio immediato, in modo da iniziare la sua nuova avventura in Serie A, visto anche che il campionato svedese è finito a novembre e riprenderà, per la nuova stagione, nel mese di aprile. Nelle prossime ore arriverà la risposta ma Hiljemark per adesso è il primo nome per la panchina del Pisa.