Live TMW Pisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”

13:20 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del centrocampo del Pisa Sporting Club, Felipe Loyola, si presenterà alla stampa pisana.

Inizio conferenza 13:40

Come procede l'inserimento in squadra? Quali differenze hai trovto?

"La differenza principale l'ho notata nell'intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo".

Com'è andata la trattativa?

"Le prime persone che mi hanno contattato sono stati Vaira e Giovanni Corrado che mi hanno fatto sentire la fiducia del club. Ho molta fame e penso di riuscire a far bene in questo campionato"

C'è stata un offerta del Bayern?

"Con il Bayern c'è stato un interesse e basta".

C’è un giocatore cileno che ti ha ispirato nel fare questo passo.

"Ho parlato con diversi giocatori cileni che sono in Italia come Maripan, ma anche altri che si sono ritirati. Tutti mi hanno consigliato di venire qua, perchè può essere una tappa importante per la mia carriera"

Che tipo di giocatore è?

"Sono un giocatore molto emozionale e competitivo, lo spirito di lasciare tutto sul campo mi accomuna ai miei compagni. Daremo tutto per la salvezza".

Che clima c'è all'interno dello spogliatoio? Come l'ha accolta il mister?

"L'allenatore mi sta aiutando molto, nello spogliatoio c'è un clima sereno e positivo inoltre è multiculturale".

Ritiene di dare un importante contributo realizzativo?

"Nell'ultimo anno ho aiutato l'Indipendiente con gol e assist. Al momento ho giocato solo due partite, ma farò di tutto per aiutare la squadra ianche in termini realizzativi. Sono un giocatore box to box, ma qui a Pisa giochiamo in un centrocampo a due e devo dare più equilibrio, ma nonostante questo cercherò lo stesso di inserirmi".

14:00 - Fine conferenza