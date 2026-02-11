Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Pisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”

Pisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Serie A
Davide Caruso

13:20 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del centrocampo del Pisa Sporting Club, Felipe Loyola, si presenterà alla stampa pisana.

Inizio conferenza 13:40
Come procede l'inserimento in squadra? Quali differenze hai trovto?
"La differenza principale l'ho notata nell'intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo".

Com'è andata la trattativa?
"Le prime persone che mi hanno contattato sono stati Vaira e Giovanni Corrado che mi hanno fatto sentire la fiducia del club. Ho molta fame e penso di riuscire a far bene in questo campionato"

C'è stata un offerta del Bayern?
"Con il Bayern c'è stato un interesse e basta".

C’è un giocatore cileno che ti ha ispirato nel fare questo passo.
"Ho parlato con diversi giocatori cileni che sono in Italia come Maripan, ma anche altri che si sono ritirati. Tutti mi hanno consigliato di venire qua, perchè può essere una tappa importante per la mia carriera"

Che tipo di giocatore è?
"Sono un giocatore molto emozionale e competitivo, lo spirito di lasciare tutto sul campo mi accomuna ai miei compagni. Daremo tutto per la salvezza".

Che clima c'è all'interno dello spogliatoio? Come l'ha accolta il mister?
"L'allenatore mi sta aiutando molto, nello spogliatoio c'è un clima sereno e positivo inoltre è multiculturale".

Ritiene di dare un importante contributo realizzativo?
"Nell'ultimo anno ho aiutato l'Indipendiente con gol e assist. Al momento ho giocato solo due partite, ma farò di tutto per aiutare la squadra ianche in termini realizzativi. Sono un giocatore box to box, ma qui a Pisa giochiamo in un centrocampo a due e devo dare più equilibrio, ma nonostante questo cercherò lo stesso di inserirmi".

14:00 - Fine conferenza

Articoli correlati
Loyola sbarca a Pisa e guarda in alto: "Sarà solo il mio primo passo in Europa" Loyola sbarca a Pisa e guarda in alto: "Sarà solo il mio primo passo in Europa"
Pisa, Loyola porta ottimismo: "Faremo bene, ho fiducia. Adesso tiriamoci su in classifica"... Pisa, Loyola porta ottimismo: "Faremo bene, ho fiducia. Adesso tiriamoci su in classifica"
Pisa, Corrado: "Loyola verrà ufficializzato oggi, Lucca deve ancora venire col Napoli... Pisa, Corrado: "Loyola verrà ufficializzato oggi, Lucca deve ancora venire col Napoli a giocare qui"
Altre notizie Serie A
Pisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”... Live TMWPisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”
Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioni... Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioni
Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro" TMWComolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"
Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal... TMWMilan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non... TMWChiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista... Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii
On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio" On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.1 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”
Immagine news Serie A n.2 Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioni
Immagine news Serie A n.3 Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"
Immagine news Serie A n.4 Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Immagine news Serie A n.5 Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Immagine news Serie A n.6 Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami
Immagine news Serie B n.4 Stasera Bari-Spezia, i convocati di Longo: out solo De Pieri. Si rivede Burgio in difesa
Immagine news Serie B n.5 La Samp e un mercato che dà i suoi frutti: 5 gare senza sconfitte e nuovi protagonisti
Immagine news Serie B n.6 Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lescano show alla Salernitana: 3 gol e 1 assist in 4 gare, ora punta quota 100 in Serie C
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Immagine news Serie C n.3 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.4 Vayrynen e quel paragone con Toni: fisico e ruolo ok, ma per il resto il confronto è impietoso
Immagine news Serie C n.5 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.6 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…