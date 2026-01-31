Pisa, Fiorentina, Verona: in fondo perdono tutte, la lotta salvezza si delinea

È presto per dire se sia il weekend che crea una rottura decisiva per la lotta salvezza, ma quando siamo giunti al sabato sera della 23esima giornata di Serie A, sembra delinearsi uno scenario abbastanza netto lì sotto.

Il Pisa contro la Lazio, la Fiorentina contro il Napoli e il Verona contro il Cagliari: le ultime tre della classe hanno perso tutte. Se è vero che il quart'ultimo posto del Lecce - che però giocherà contro il Torino, domani, non è così distante, poco più sopra ci sono squadre che stanno iniziando a prendere il largo.

Su tutte lo stesso Cagliari, che fino a qualche settimana fa sembrava doversi guardare attentamente le spalle, ma che ora si trova addirittura a 11 punti di vantaggio dalla zona rossa. Le squadre che ancora non hanno fatto il passo compiuto dai sardi sono la Cremonese, il Genoa (ko ieri), il Parma ed il Torino: quattro squadre a 23 punti, ovvero a +6 dalla zona salvezza. Pochi per considerarsi tranquilli, ma abbastanza per sperare di arrotondare il bottino e vivere settimane più tranquille.

Inter 52 (22 partite giocate)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Roma 43 (22)

Juventus 42 (22)

Como 40 (22)

Atalanta 35 (22)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Cremonese 23 (22)

Parma 23 (22)

Torino 23 (22)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (22)

Fiorentina 17 (23)

Verona 14 (23)

Pisa 14 (23)