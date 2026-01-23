Pisa, Gilardino: "Serata molto amara, chi è entrato non ci ha dato una mano"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 6-2 contro l'Inter: "Serata molto amara e molto difficile, il risultato è stato molto ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo. Andare sul 2-0 contro l'Inter non è una cosa scontata, l'inerzia della partita è cambiata sul rigore e sul colpo di testa di Canestrelli che poteva regalarci il 3-3. Nel secondo tempo troppo poco noi e tantissimo loro che sono una squadra fortissima. Naturale che quando sei sul 3-2 devi cercare di mantenere l'equilibrio fino al 90', purtroppo abbiamo fatto tante disattenzioni ed errori tecnici. Chi è entrato, a parte Piccinini che lo ha fatto molto bene, non ci ha dato una grande mano rispetto alle altre partite. Dobbiamo archiviare un risultato pesante e mantenere quel poco di buono c'è stato in una serata amara".

Il rammarico è aver concesso troppo a questa Inter?

"Marin l'ho tolto perché era ammonito, per quanto riguarda Tramoni avevo bisogno di gamba in mezzo al campo, pensavo ce la desse Akinsanmiro ma forse è stata una scelta sbagliata perché è arrivato da una settimana dopo la Coppa d'Africa e non giocava una partita da un mese: pensavo ci potesse dare qualcosa in più. La stessa cosa vale per Durosinmi, è entrato per il problema avuto da Meister ma non è ancora in condizione per giocare così tanti minuti".

Moreo si meritava una serata così?

"Sono felice per Stefano, perché è un ragazzo molto importante per il gruppo, che si sacrifica tanto: trovare il gol per un attaccante è sempre fondamentale anche in una serata così amara".

Vedremo presto Bozhinov e Loyola?

"Bozhinov è un ragazzo molto giovane, per cui ci vorranno i giusti tempi di inserimento. Loyola è arrivato anche lui da un altro campionato, stava facendo la preparazione estiva e quindi non è ancora nelle condizioni di poter fare una partita intera: dovrò essere bravo io a inserirlo piano piano nei meccanismi della squadra e a dargli minutaggio".