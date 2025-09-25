Pisa, Gilardino: "Torino con qualità e fisicità. Teniamo sempre equilibrio"

A pochi minuti dalla sfida contro il Torino, valida per il turno di Coppa Italia, Alberto Gilardino ha commentato il match ai microfoni di Mediaset: "Ogni partita ha una storia ha sè. Abbiamo l'opportunità di far giocare ragazzi che non hanno visto troppo il campo. Potremo metterci alla prova con una squadra forte, fisica e con tanta qualità. Ci saranno duelli e sofferenza a livello mentale, dovremo essere bravi a creare presupposti per fare male. Dobbiamo cercare un grande equilibrio all'interno della gara, è il DNA che dobbiamo portare sempre in campo contro ogni avversario".