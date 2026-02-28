Pisa, calendario definito. Il Tirreno: "Sfida con la Juventus il 7 marzo. Cagliari e Como di domenica"

Il Pisa conosce il proprio percorso nelle prossime settimane. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dalla 28ª alla 30ª giornata: i nerazzurri saranno di scena il 7 marzo in casa della Juventus, mentre le sfide contro Cagliari e Como si giocheranno di domenica.

Dal campo arrivano indicazioni incoraggianti per Hiljemark. Semper e Loyola sono recuperati, mentre Hiljemark sembra intenzionato a proseguire con la difesa a tre, soluzione che garantisce maggiore equilibrio. Restano da sciogliere alcuni nodi legati alla condizione di Bozhinov e alle possibili alternative in mezzo al campo.

Il tecnico valuta anche l’aspetto psicologico, chiedendo alla squadra continuità dopo le ultime prestazioni. Il calendario mette il Pisa di fronte a impegni di alto profilo, ma il gruppo vuole giocarsi le proprie carte, puntando su compattezza e organizzazione. La trasferta di Torino rappresenta uno snodo importante per misurare ambizioni e tenuta in vista del finale di stagione.