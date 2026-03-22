Pisa, Hiljemark: "Abbiamo regalato i primi due gol, oggi era difficile fare punti"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 5-0 nella gara contro il Como: "La gara era molto difficile, contro una delle squadre più forti d'Italia: abbiamo regalato i primi due gol e dopo è diventato tutto più complicato. Mancano otto partite, cinque contro squadre vicine a noi e altre contro squadre che giocano per altri obiettivi. Dobbiamo affrontarle con orgoglio, stasera è un risultato molto duro ma era molto difficile trovare dei punti. La mentalità per la prossima partita non cambia".

Voleva qualcosa di diverso dall'inizio?

"Abbiamo iniziato bene, trovando 3-4 transizioni positive ma non le abbiamo sfruttate tanto. Poi abbiamo regalato i primi due gol, loro sono molto forti in questo. Nel secondo tempo abbiamo cercato di cambiare per avere più peso offensivo, qualcosa ha funzionato ma altro no".