Pisa, Marin: "Ci manca qualcuno, ma chi subentra darà tutto"

Pisa, Marin: "Ci manca qualcuno, ma chi subentra darà tutto"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:46Serie A
Massimiliano Rincione

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Pisa Marius Marin ha così presentato la sfida all'Inter: "Sono tornato un po' fragile dagli impegni con la Romania, ora sto bene però. Ci manca qualcuno, però sappiamo che i subentrati faranno ancora meglio. Non ci sono undici titolari, siamo uniti e chi scende in campo dà tutto".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
