Pisa, Marin: "Ci manca qualcuno, ma chi subentra darà tutto"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Pisa Marius Marin ha così presentato la sfida all'Inter: "Sono tornato un po' fragile dagli impegni con la Romania, ora sto bene però. Ci manca qualcuno, però sappiamo che i subentrati faranno ancora meglio. Non ci sono undici titolari, siamo uniti e chi scende in campo dà tutto".
