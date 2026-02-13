Pisa-Milan, le probabili formazioni: Hiljemark rilancia Tramoni, panchina per Leao e Pulisic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Milan (Venerdì 13 febbraio, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Pisa

La venticinquesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena, dove il Pisa di Hiljemark ospita il Milan guidato da Allegri. Il tecnico svedese sembra orientato a confermare in blocco la formazione vista a Verona, con due soli cambiamenti: sulla trequarti Matteo Tramoni è candidato a riprendersi una maglia da titolare. Con Scuffet e Semper indisponibili, inoltre, tra i pali ci sarà Nicolas. Davanti a lui agirà il terzetto difensivo composto da Calabresi, Caracciolo e Bozhinov. Sulle fasce spazio a Touré e Angori, con quest’ultimo in ballottaggio con Leris. In mezzo al campo confermati Aebischer e Loyola, ormai punti fermi del nuovo corso nerazzurro. Alle spalle dell’unica punta Durosinmi, si muoveranno Moreo, considerato intoccabile nello scacchiere di Hiljemark, e lo stesso Tramoni, favorito su Iling Jr per completare la trequarti. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva il Milan

Lo 0-3 di Bologna è lontano nel tempo (sono passati più di 10 giorni), ma Allegri è rimasto convinto dalla prestazione del “Dall’Ara” che confermerà anche a Pisa l’undici che ha battuto la squadra di Italiano. Sì, anche davanti, dove, nonostante i recuperi di Leao e di Pulisic (che ha una ventina di minuti nelle gambe) e la presenza di Fullkrug, agiranno da titolari Loftus-Cheek e Nkunku, reduci da un gol a testa a Bologna. Confermato in toto anche il centrocampo: Bartesaghi a sinistra, Athekame a destra al posto dell’infortunato Saelemaekers, Fofana, Modric e Rabiot a comporre la cerniera in mezzo. L’unico cambio è in difesa: riposa De Winter, riecco Tomori con Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan. (da Milano, Antonello Gioia)