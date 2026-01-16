Pisa, Moreo: "Durosinmi si è presentato alla grande, stasera meritavamo i tre punti"

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Atalanta, nella quale il nuovo compagno d'attacco Rafiu Durosinmi ha segnato la sua prima rete con la formazione toscana: "Si è presentato alla grande, ha fatto un gran gol e siamo felici per lui".

Soddisfatto della tua prestazione?

"Io cerco di mettere sempre tutto al servizio della squadra, sono contento della prestazione. Per quanto fatto meritavamo i tre punti, però siamo stati bravi a recuperarla. Rischiavamo di non portare a casa niente, la prestazione rimane e dovremo ripeterla anche venerdì prossimo".