Sommer, altro clean sheet: "Abbiamo avuto difficoltà all'inizio, ora siamo felici"

L'Inter sbanca l'Olimpico: un gol di Bonny permette ai nerazzurri di stendere la Roma e di agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Inter TV il portiere nerazzurro Yann Sommer.

Vi aspettavate di essere a questo punto dopo 7 giornate?

"Non ci ho pensato troppo prima della stagione, ma ora siamo felici in un cammino nel quale abbiamo avuto qualche difficoltà nelle prime partite. A livello di classifica siamo messi meglio, ma l'importante erano i tre punti".

Altro clean sheet. Soddisfatto?

"Anche questo era importante, sono felice di come abbiamo difeso insieme nel secondo tempo, in modo compatto contro una squadra forte come la Roma, che gioca uomo contro uomo a tutto campo".

CLASSIFICA:

1. Inter 15*

2. Napoli 15*

3. Roma 15*

4. Milan 13

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Sassuolo 10*

9. Como 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Torino 8*

14. Lazio 7

15. Lecce 6*

16. Parma 5

17. Verona 4*

18. Fiorentina 3

19. Pisa 3*

20. Genoa 2

*una partita in più