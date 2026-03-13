Pisa, per Marin sembra tutto fatto col Siviglia: a giugno diventerà un Rojiblanco

Sembra ai titoli di coda l'avventura non solo al Pisa, ma anche in Italia, di Marius Marin. Erano circolate delle voci su un imminente addio in direzione Spagna del centrocampista, confermate ora anche da Marca: il rumeno si unirà al Siviglia a parametro zero alla scadenza del contratto. Entrambe le parti stanno attualmente definendo i dettagli del contratto prima dell’annuncio ufficiale per la prossima stagione

Il rumeno veste il nerazzurro dal 2018: tante presenze in B, ma spazio anche dopo la promozione in Serie A

Marius Marin ha vissuto un'avventura lunga con il Pisa, dove è arrivato in prestito dal Sassuolo nel 2018/19 contribuendo alla promozione in Serie B e firmando poi a titolo definitivo il 31 luglio 2019. Il centrocampista difensivo rumeno classe 1998 è diventato rapidamente un pilastro della squadra toscana, collezionando complessivamente 266 presenze, 7 gol e 12 assist in tutte le competizioni ufficiali con la maglia nerazzurra fino a marzo 2026. Ha giocato ininterrottamente in Serie B per diverse stagioni, consolidandosi come titolare indiscusso e capitano, con un contratto rinnovato fino al 30 giugno 2026.

Nella stagione in corso, la prima in Serie A, ha comunque disputato 23 presenze per 1.343 minuti: come detto, il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno.