Live TMW Pisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"

Per analizzare il ko del Pisa in casa della Fiorentina per 1-0, in conferenza stampa è intervenuto il centrocampista dei nerazzurri Marius Marin.

Si poteva fare di più all’inizio?

“Abbiamo buttato i primi 45 minuti ma siamo venuti fuori nel secondo tempo. Ma in queste partite serve più personalità, cazzimma e voglia di vincere. Sapevamo che non era una partita come le altre e voglio chiedere scusa ai tifosi. So cosa significava per loro”.

Adesso il Pisa fa fatica a segnare anche in trasferta.

“In primis penso che la colpa sia nostra. Ormai la partita è andata e vogliamo guardare avanti. Ci sono ancora tanti punti in ballo. Voi lo sapete, sono un po’ matto, e se non ci credo io chi deve farlo. Io conosco il tifo pisano, so in che campi imbarazzanti giocavamo e farò il massimo per tenere la categoria. Il Pisa lo merita”.

Cosa vuoi fare a fine stagione? Ci sono margini per il rinnovo?

“Ad oggi il mio contratto non c’entra niente. Pensiamo prima alle partite che mancano e a fine anno vedremo. Il Pisa viene prima di tutto”.