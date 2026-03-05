Pisa, per Marin il futuro è lontano dalla Toscana. Su di lui adesso c'è il Siviglia

Periodo nerissimo per il Pisa, che neanche con l'arrivo di Oscar Hiljemark è riuscito a svoltare e risollevare una stagione che ha visto la squadra nerazzurra campeggiare stabilmente a fondo classifica. Dopo il derby Marius Marin è stato l’unico a parlare chiaro: "Chiedo scusa ai tifosi, sono qua da anni e so cosa significa questa partita", aveva detto.

Addio scontato al Pisa, su di lui gli occhi del Siviglia

A dispetto del legame profondo tra il rumeno e la piazza, il suo futuro non sarà a Pisa. A giugno, conferma il Corriere dello Sport, quasi sicuramente se ne andrà: il suo contratto è in scadenza e su di lui ha già messo gli occhi il Siviglia.

I suoi numeri in nerazzurro

Marius Marin ha vissuto un'avventura lunga con il Pisa, dove è arrivato in prestito dal Sassuolo nel 2018/19 contribuendo alla promozione in Serie B e firmando poi a titolo definitivo il 31 luglio 2019. Il centrocampista difensivo rumeno classe 1998 è diventato rapidamente un pilastro della squadra toscana, collezionando complessivamente 266 presenze, 7 gol e 12 assist in tutte le competizioni ufficiali con la maglia nerazzurra fino a marzo 2026. Ha giocato ininterrottamente in Serie B per diverse stagioni, consolidandosi come titolare indiscusso e capitano, con un contratto rinnovato fino al 30 giugno 2026. Nella stagione in corso, la prima in Serie A, ha disputato 20 presenze per 1.512 minuti, segnando 1 gol e fornendo 1 assist.