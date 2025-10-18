Pisa, ecco Raul Albiol: "Oggi ero emozionato a tornare a giocare in Serie A"

Il difensore del Pisa, Raul Albiol, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida pareggiata contro l'Hellas Verona, nella quale ha fatto l'esordio stagionale.

Il Pisa non ha subito gol, ma è mancato farlo davanti?

"Sapevamo che fosse una partita tosta, dura, contro una squadra che gioca con palla lunga e seconde palle. Ci sono state poche occasioni da gol, l'importante è stato non subire gol. Dobbiamo fare un passo avanti sperando che nelle prossime possiamo essere più pericolosi davanti, perché per vincere bisogna fare gol".

Come è andato il tuo ritorno in campo?

"Bene, era da tempo che non facevo 90 minuti, anche se avevo giocato in coppa. Sono emozionato di essere tornato in questo campionato. Ho la fiducia di poter portare un gran livello e di poter fare meglio in futuro".

Con te al centro, Caracciolo ha traslocato a destra: com'è andata fra voi due?

"Bene, tutti sappiamo l'importanza che ha Antonio per questa squadra, è qua da tanti anni, è il capitano, ha fatto la storia portando il Pisa in A. Ora dobbiamo lottare assieme per raggiungere la salvezza".