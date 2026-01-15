Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico"

Fa rumore il trasferimento non realizzatosi di Joao Pedro, che avrebbe dovuto lasciare l'Atletico San Luis e il Messico per il Pisa, ma che ha invece poi deciso di fare dietrofront, quando ormai tutti gli accordi del caso sembravano essere stati presi e definiti, lasciando di stucco anche la dirigenza dei toscani.

Per provare a fare un po' di chiarezza sulla situazione, lo stesso Joao Pedro ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram, come didascalia di una foto che lo ritrae vestire la maglia dell'Atletico San Luis. Si legge sul profilo social dell'attaccante ex Cagliari: "Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà".