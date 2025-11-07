Pisacane: "Caprile merita la Nazionale, può ambire a grandi cose. Ciocci? Può dire la sua"

Se c'è un giocatore che a Cagliari sta facendo bene quello è Elia Caprile. Fabio Pisacane, tecnico dei sardi, ha parlato così in conferenza stampa della chiamata di Gattuso: "Il ragazzo merita la convocazione in Nazionale. Ha dimostrato di avere talento. Visto l’infortunio di Meret meritava questa chance. Lui sa che può crescere di più, è uno di quelli che si sta caricando il gruppo sulle spalle. Ha molta autorevolezza, deve continuare a lavorare come sta facendo: può ambire a grandi cose. La convocazione non lo sposterà di una virgola: è molto attento alla cura dei dettagli. La squadra è felice, Elia è voluto bene da tutti. Speriamo che possa coronare la convocazione con una vittoria domani".

Cosa può dirci su Cavuoti e Radunovic?

"Cavuoti è cresciuto qui, lo conosco bene. Ha qualità, ora paga un inserimento graduale, ma in Coppa Italia ha dimostrato il suo valore: mi auguro di dargli più minutaggio".

Quali sono le gerarchie dei portieri?

"Per condizione, Ciocci ha preso terreno: nutre della mia stima. Caprile è il primo portiere, Radunovic il secondo. Non mi sento di dire che Ciocci è il terzo, è un ragazzo che può dire la sua".

Come valuta la prestazione di Prati contro la Lazio?

"Prati ha fatto una partita ordinata. Insieme a Gaetano a tratti hanno avuto il pallino del gioco in mano. Mi sono piaciuti, per coraggio e personalità. Ha fatto un errore contro la Lazio per poca lucidità in un momento topico. È stato un errore di valutazione, ma non mi sento di condannare i calciatori per un errore tecnico. Prati sicuramente ha bisogno di calciatori con caratteristiche diverse per rendere".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Fabio Pisacane.