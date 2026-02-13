Pisolino della difesa del Milan e Loyola fa il primo gol in Serie A: pareggia 1-1 il Pisa
Trova il pareggio il Pisa con il primo gol in Serie A di Loyola che vale il pareggio contro il Milan. Male la difesa dei rossoneri, con Pavlovic che si fa anticipare da Moreo, bravo a servire il centrocampista cileno che arrivava a rimorchio che davanti a Maignan non può sbagliare.
