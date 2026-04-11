Più errori che occasioni: all'Unipol Domus tra Cagliari e Cremonese è 0-0 all'intervallo
Equilibrio e tensione sono i protagonisti fin qui di Cagliari-Cremonese, tra i due match che hanno aperto il sabato di Serie A. Sfida chiave per la lotta salvezza, affrontata da Pisacane con un 4-4-2 molto fluido che ha in Borrelli-Esposito il suo tandem offensivo. Stesso schieramento da parte di Giampaolo, che decide di dare una chance dal 1' ad Okereke posizionandolo in avanti insieme a Bonazzoli.
Primo tempo senza un padrone
Sembrano approcciare meglio i sardi, subito pericolosi con un tiro di Palestra alzato sopra la traversa da Audero. Nei minuti successivi cresce la Cremonese, avendo un paio di situazioni invitanti che Okereke non sfrutta a dovere. Il match prosegue a fiammate, con le due squadre che si prendono qualche momento di maggiore protagonismo senza però creare eccessivi patemi al portiere avversario. Finale di frazione più favorevole alla squadra di casa, pericolosa una volta con Gaetano e due con Folorunsho: la difesa grigiorossa, però regge sempre l'urto al meglio. Il risultato finale quando le due formazioni vanno a riposo non può che essere quindi di 0-0. Da segnalare già un cambio nelle file cagliaritane: fuori Mazzitelli alla mezzora per un guai fisico, dentro al suo posto Adopo.