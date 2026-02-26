L'Inter perderà quasi 100 milioni di euro rispetto alla scorsa Champions League

La sconfitta dell'Inter contro il Bodo porterà a un peggioramento del bilancio interista di circa 100 milioni di euro. Perché l'anno scorso, come premi UEFA, si era arrivati a 136 milioni di euro e quest'anno ci si fermerà a 70. Una cifra molto inferiore che porterà circa 65 milioni di peggioramento dal punto di vista solo dei premi. Poi c'è la questione stadio: Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona avevano portato circa 30 milioni nelle partite dagli ottavi di Champions fino alla finalissima. Quindi siamo intorno ai 100 milioni - considerando sponsor e incassi vari che vanno aggiunti in maniera collaterale - di varianza rispetto all'anno scorso.

Insomma, come vendere il miglior top player che hai. Da capire quindi come sarà la situazione economica di quest'anno, ammesso e non concesso che ci siano anche i premi del Mondiale per Club che, però, non sono paragonabili a quelli della Champions League viste le quattro partite giocate in totale a causa della sconfitta con la Fluminense.

Dunque, considerando anche il bilancio totale dell'anno scorso, si preannuncia un peggioramento. L'Inter aveva registrato un +34, tornando in territorio positivo dopo tantissimi anni. L'Inter - come tutte le altre - è decisamente legata a risultati e plusvalenze, spendendo (parecchio) più del fatturato consolidato.