Roma-Juventus, dal campo al mercato: da Celik a Senesi, possibili intrecci in estate

La posta in palio di Roma-Juventus va oltre i novanta minuti. In ballo c’è un posto nella Champions League 2026-2027, ma sullo sfondo si muovono già pedine pesanti in chiave mercato, con strategie che intrecciano presente e futuro. I nomi sul tavolo sono due e raccontano prospettive diverse: Zeki Celik e Marcos Senesi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il caso Celik è delicato. L’esterno turco è in scadenza a Trigoria e la richiesta del suo entourage – circa 3,8 milioni di euro per il rinnovo – viene considerata fuori scala dalla Roma. Accettarla significherebbe collocarlo tra gli stipendi più alti della rosa, con un inevitabile effetto domino sul resto del gruppo e sul lavoro del ds Frederic Massara. Scenario diverso se Celik dovesse liberarsi a parametro zero: un’ipotesi che stuzzica la Juventus, forte di un monte ingaggi più ampio e di un profilo considerato funzionale al calcio di Luciano Spalletti. I contatti, anche informali, vanno avanti da tempo, ma l’incertezza bianconera sul piazzamento Champions potrebbe rallentare tutto. Attenzione anche all’Inter, sempre vigile sulle occasioni a costo zero.

Per quanto riguarda Senesi, il quadro è altrettanto fluido. Il centrale del Bournemouth è agli ultimi mesi di contratto: argentino con passaporto italiano, esperienza europea consolidata. Juventus e Roma hanno mosso passi concreti, confermati anche da ambienti inglesi e da persone vicine al giocatore. Non è una trattativa chiusa, ma una fase di mercato reale. E in queste partite, spesso, vince chi sa muoversi prima.