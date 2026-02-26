Torino, tutti contro Cairo. Brenna: "Ci ha tolto dal fallimento, le offese non le merita"

Non si placano le contestazioni nei confronti di Urbano Cairo, in casa del Torino. Nell'ambiente granata da inizio stagione si respira aria pesante attorno al Presidente del club, invitato ad andarsene da molti sostenitori. Con un trattamento e dei modi che non merita, secondo l'ex difensore Graziano Brenna, che lo ha difeso facendo notare come meriti un po' di riconoscenza.

Parlando in una intervista a La Gazzetta dello Sport, Brenna ha spiegato di conoscere personalmente il numero uno del club piemontese: "È stato un onore che sia venuto a vedere la mostra di Meroni. È una persona per bene, un imprenditore e fa il meglio possibile per il Torino, in un calcio che è diventato un business", le sue parole.

Poi ha aggiunto, a difesa di Cairo, che non va dimenticato da dove ha preso il club e dove lo ha portato in questi anni: "Mi tiro giù il cappello di fronte alla sua gestione: ci ha tolto da un fallimento e siamo in Serie A ormai da anni". E ancora, nei confronti dei tanti che lo criticano in maniera veemente od offensiva, ha spiegato: "Non sono uno dei tifosi che lo critica e mi piacerebbe che, chi dissente dalla sua gestione, non lo offendesse: non lo merita".