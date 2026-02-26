Roma, oggi l'esame della Giunta per il nuovo stadio: i tempi per il via ai lavori

Il progetto del nuovo stadio della Roma approda oggi all’esame della Giunta capitolina, riunita in Campidoglio. L’organo esecutivo è chiamato a pronunciarsi sulla delibera che riguarda la conferma del pubblico interesse dell’intervento, con un’attenzione specifica al piano di fattibilità economica consegnato dal club il 23 dicembre.

Dopo questo passaggio, l’iter prevede il voto delle commissioni consiliari competenti, calendarizzato tra il 2 e il 6 marzo, e successivamente quello dell’Assemblea Capitolina, previsto tra il 10 e il 12 marzo, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

La verifica odierna riguarda il rispetto delle indicazioni formulate dall’Assemblea dopo la presentazione della prima versione del progetto, avvenuta il 9 maggio 2023 in Campidoglio da parte della proprietà del club e dell’allora amministratrice delegata. Tra gli aspetti oggetto di valutazione figurano il numero e la gestione dei parcheggi, i percorsi ciclabili, l’organizzazione dei flussi di traffico e la viabilità nell’area circostante l’ospedale Pertini. È inoltre previsto che almeno la metà degli spettatori utilizzi il trasporto pubblico per raggiungere l’impianto.

In caso di approvazione definitiva del pubblico interesse, sarà avviata la Conferenza dei Servizi, con la partecipazione della Regione e degli altri enti coinvolti. Questa fase potrà estendersi fino a un massimo di 120 giorni. Se l’esito sarà positivo, seguiranno la convenzione urbanistica, i bandi internazionali e l’avvio dei lavori, con l’obiettivo indicato di marzo 2027.