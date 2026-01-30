Bologna, Pobega: "Abbiamo attraversato un periodo non facile, ora aumentiamo la precisione"

Tommaso Pobega ha giocato solo 6 minuti più recupero, ma gli sono bastati per segnare un gol nella vittoria per 3-0 del Bologna contro il Maccabi Tel Aviv a Backa Topola. Intervistato dai canali ufficiali del club, il centrocampista ha parlato così: "Siamo entrati in campo con le idee chiare, abbiamo attraversato un periodo non facile ora l’obiettivo è affrontare ogni gara al massimo e aumentare la precisione perché con la qualità facciamo belle prestazioni e arrivano i risultati".

Niente da fare però per i primi 8 posti, che sono sfuggiti ai rossoblù: "In questo girone abbiamo dimostrato di poter giocare ogni gara a un buon livello, ora vedremo chi incontreremo ai playoff, sicuramente sarà un avversario di valore, cercheremo di fare il meglio e staccare il passaggio del turno. Intanto martedì affrontiamo il Milan in campionato, come ogni gara sarà da preparare bene con la concentrazione al massimo sfruttando le nostre qualità per limitare i loro punti di forza".