Poker del Napoli a Monza, Sosa: "Gran vittoria ma la prestazione non mi ha ancora convinto"

Il Napoli torna al successo. La squadra di Massimiliano Allegri ha superato 4-1 il Monza all'U-Power Stadium provando a dare vita ad una rincorsa in classifica. Una partita a senso unico quella disputata in Brianza dalla formazione partenopea capace nel primo tempo di sbloccarla con Hojlund e nella ripresa di allungare, dopo il pareggio di Varela prima dell'intervallo, con Politano, Rafa Marin e De Bruyne. Tre punti importanti in vista di una partita, la prossima, che sarà come le altre visto che allo Stadium sfiderà la Juventus di Spalletti.

Il commento di Sosa

Intervenuto nel corso della trasmissione in onda su Tele A, l'ex attaccante azzurro Roberto Sosa ha commentato la vittoria: "Grande risultato - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - ma sulla prestazione non sono ancora convinto. Il Napoli può fare meglio del primo tempo che si è visto, il gol del Monza si evita stando meno lì perché altri avversari con più qualità ti possono fare più gol".

Le parole su Rafa Marin

L'ex centravanti ha poi analizzato anche la prestazione di Rafa Marin che ha segnato la terza marcatura per gli uomini di Allegri: "Marin col gol alza il suo voto ma non mi è piaciuto molto stavolta. Tutto sommato non mi ha convinto nonostante il 4-1".