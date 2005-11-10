Napoli con il brivido, Sosa consiglia Allegri: "Difficile sostenere il blocco basso a lungo"

Il Napoli torna a vincere, pur soffrendo non poco contro il Bodo/Glimt. Al Maradona ne esce un pirotecnico 4-3, di fatto fino all'autogol provocato da Giovane i tifosi azzurri hanno dovuto tenere il fiato sospeso, con anche il brivido finale del terzo gol ospite arrivato però a tempo praticamente scaduto.

Le parole di Sosa sul Napoli di Allegri

Intervenuto ai microfoni di Tele A, l'ex attaccante del Napoli, Roberto “Pampa” Sosa ha messo i riflettori in particolare su un aspetto: l'atteggiamento cambiato da parte della squadra di Massimiliano Allegri a gara in corso, all'inizio del secondo tempo in particolare e non solo.

Queste le parole di Sosa: “Nel primo tempo il Napoli mi era piaciuto. I gol del Bodø/Glimt arrivano quando il Napoli si è abbassato", fa notare. "È difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo", aggiunge Sosa. Che poi si tiene di buono giusto il risultato, sottolineando però che di cose da rivedere per lo stesso Allegri ne rimangano: "È arrivato il risultato, ma c'è molto da rivedere. Bisogna allungare quel primo tempo fino al 60' almeno. Servono le prestazioni per avere fiducia”. Ricordiamo che gli azzurri sono andati per due volte in vantaggio facendosi riprendere prima sull'1-1 e poi sul 2-2, prima di chiudere il match.