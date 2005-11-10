Sosa pazzo di De Bruyne: "Che grande! Calciatori come lui più giocano più si trovano bene"
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Andrea Piras
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autore Andrea Piras
11.10.2026 07:34Serie A
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Riparte con un successo il campionato del Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta 3-0 sul Frosinone nell'anticipo del sabato sera conquistando tre punti importanti per la classifica. Intervenuto sulle frequenze di Tele A, Roberto Sosa ha analizzato: "Primo tempo bello, mi era già piaciuta la formazione - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. Che grande De Bruyne! E giocatori come lui più giocano più si trovano bene.
L’età è relativa nel calcio di oggi, lui ha giocato ai massimi livelli e sa come recuperare. Badiashile tra i migliori, poi nel secondo tempo ha gestito anche se il Frosinone ha creato qualcosa anche senza parate clamorose di Meret".
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