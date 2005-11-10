Sosa pazzo di De Bruyne: "Che grande! Calciatori come lui più giocano più si trovano bene"

Riparte con un successo il campionato del Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta 3-0 sul Frosinone nell'anticipo del sabato sera conquistando tre punti importanti per la classifica. Intervenuto sulle frequenze di Tele A, Roberto Sosa ha analizzato: "Primo tempo bello, mi era già piaciuta la formazione - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. Che grande De Bruyne! E giocatori come lui più giocano più si trovano bene.

L’età è relativa nel calcio di oggi, lui ha giocato ai massimi livelli e sa come recuperare. Badiashile tra i migliori, poi nel secondo tempo ha gestito anche se il Frosinone ha creato qualcosa anche senza parate clamorose di Meret".