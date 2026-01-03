Polemiche arbitrali a Bergamo: Fabbri scontenta tutti, ma l'Atalanta ha meritato sulla Roma

Altro giro, altre polemiche arbitrali. Il sabato di Serie A si chiude con Atalanta-Roma, la gara che doveva essere dedicata al racconto del ritorno di Gasperini a Bergamo, e che invece ha finito per avere in Michael Fabbri - l’arbitro - il grande protagonista. Come sempre più spesso, al netto del VAR, accade nel massimo campionato italiano.

Fabbri scontenta tutti. La partita è stata caratterizzata, nel primo tempo, da due lunghe revisioni, al punto che la frazione si è chiusa al minuto 53, dopo otto di recupero. Al centro, i due gol segnati dalla Dea: il primo, convalidato, di Scalvini; il secondo, annullato, di Scamacca. Entrambe le decisioni hanno portato alle proteste di chi le ha subite: Gasperini e Svilar hanno fortemente criticato l’assegnazione della prima rete, perché Scalvini avrebbe toccato il portiere, che ha perso il pallone. Una valutazione condivisa da Luca Marelli, anche se le immagini sembrano mostrare che Svilar sia ostacolato dal tocco di un compagno, nello specifico Rensch. La rete annullata alla Dea per la posizione di fuorigioco attiva ha invece fatto arrabbiare Palladino, che ha sostenuto come quella di Hermoso - che ha perso palla - fosse una giocata. È qui il discrimine: di solito si dice che chi scontenta entrambi i contendenti ha fatto bene. E in questo caso, con due situazioni borderline, forse è davvero così.

Prima delle polemiche arbitrali, però, arrivano alcuni numeri. E quelli di Atalanta-Roma fotografano una partita che la Dea ha meritato, nel complesso, di vincere. Il primo dato è legato agli xG (gli expected goal): 1,88 per l’Atalanta contro 0,78 per la Roma. Padroni di casa superiori anche nei tiri totali (13 a 10) e nelle grandi occasioni create (3 a 1). Meglio la Roma sui tiri in porta (4 a 2), ma la leggerezza dell’attacco giallorosso è sotto gli occhi di tutti.