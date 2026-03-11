Prandelli: "Fiorentina in difficoltà psicologica, serve parlare meno di calcio e più di famiglia"

L'allenatore Cesare Prandelli ha parlato a margine della 5^ edizione della Digital Cup, tenutasi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Di seguito le dichiarazioni di Prandelli, che si è soffermato soprattutto sulle difficoltà nel presente della Fiorentina, raccolte in loco da Firenzeviola.it: "In questo momento dobbiamo stare solo vicino a questa squadra che è in difficoltà a livello psicologico, gestionale, in tante cose che non hanno funzionato. Bisogna stare vicino alla squadra, non so se serve stare ancora più assieme e magari non parlare di calcio, ma di famiglia, di figli. Parlare di vita e non di calcio. Mi sembra che ci sia troppa pressione e bisogna stemperarla".

Prosegue e conclude quindi Prandelli parlando di come poter preparare con lo stesso giudizio e attenzione le partite contro il Rakow in Conference League e la sfida salvezza contro la Cremonese nel mezzo: "È difficilissimo avere due pensieri. Sei in campo e devi pensare a passare il turno in Conference e poi, quando avrai passato il turno e fatto una grande prestazione dovrai pensare alla Cremonese, è molto difficile programmare. È inutile pensarci".