Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cesari: "Favorevole al VAR a chiamata. A Rocchi dico di spiegare le situazioni a 'Open VAR'"

Cesari: "Favorevole al VAR a chiamata. A Rocchi dico di spiegare le situazioni a 'Open VAR'"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 19:41Serie A
Andrea Piras

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Graziano Cesari ha commentato la situazione legata al VAR: "Le motivazioni sostenute dall’AIA - riporta TuttoNapoli.net - sul mancato rigore concesso all’Inter sul tocco di mano di Ricci non mi convincono così come non mi convince l’audio di Doveri. L’arbitro italiano ha esclamato che era petto, ma dall’immagine si vede chiaramente che il giocatore milanista ha preso il pallone con il braccio destro. In qualunque situazione della vita devi accettare che se non vedi una cosa, devi andarla a rivedere. Dopo puoi sbagliare e capita a tutti di farlo, io l’ho fatto per tanti anni e rispetto la decisione dell’arbitro di campo.

Dopo di che, il Var che lo ha chiamato all'anfield review gli ha trasmesso un'immagine dove si vede il fianco sinistro del giocatore milanista e non il destro dove si trovava il braccio. Dopo dieci secondi Doveri ha confermato che quello fosse petto. Io rispetto la decisione dell’arbitro di campo e mi dispiace rivolgere delle critiche ad altri, ma se esiste un supporto tecnologico alle decisioni arbitrali, non puoi commettere un errore di questo tipo. Altrimenti, non si tratta più di un aiuto. La differenza sostanziale sull’entità del tocco di mano consiste nel fatto che se il pallone colpisce il fianco, la palla rimbalza e il giocatore non sa dove va a finire, mentre se il pallone finisce sul braccio, il contatto è più morbido e la palla può finire perpendicolare sul piede del giocatore. In poche parole: un tocco con il braccio è più facile da intercettare di uno sul fianco. Dall’immagine che è stata trasmessa si vede che quello di Ricci è un braccio largo che si stacca dalla sagoma e va a colpire il pallone mentre il giocatore corre sulla propria traiettoria. L’intervento andava sanzionato con il calcio di rigore. I vertici dell’AIA hanno scelto di difendere la scelta di Doveri. Io se fossi in un tribunale difenderei la scelta non fatta da Doveri, ovvero il fatto che l’arbitro italiano ha fatto una scelta sbagliata. Se è un chiaro ed evidente errore intervieni sulle scelte, ma perché dobbiamo cambiare le regole in corso di campionato sull’utilizzo del Var, agendo una settimana in un modo e la seguente in un altro? L’entità e intensità la devono decidere l’arbitro di campo. Se dall’AIA ci dicono questo, noi ci atteniamo a quello che ci dicono. Dobbiamo parlarci chiaramente: il Var non sa più cosa deve fare e come lo si deve utilizzare!

Cosa direi a Gianluca Rocchi? Caro Gianluca, quando fai la trasmissione 'Open Var', devi andare tu a spiegare le cose perché tu sei responsabile di quello che succede. Inviterei, siccome il protocollo non è mai stato cambiato, ad avere una casistica di tutti gli episodi che devono essere valutati in base alla valutazione del Var. Quello che dite deve essere trattato allo stesso modo, ci vuole uniformità nei giudizi poiché l’uniformità verbale e quella sul campo si attengono a queste cose. Gianluca, io ti sono molto vicino poiché so quanto sia difficile fare l’arbitro e in questo momento fare il designatore. Il designatore, però, non è colui che deve accontentare tutti gli arbitri che devono arbitrare 18 o 19 partite per guadagnare lo stesso identico stipendio. Ci deve essere una scelta e una meritocrazia che adesso non c’è. Voi avete mai visto un’associazione o una società dove manca il Presidente poiché non c’è il Presidente. A questo punto bisogna dare atto di una cosa a Rocchi, all’interno dell’AIA c’è un vuoto di potere. Lui assume colpe che non sono sue poiché Rocchi è una persona onesta. In questo modo non sa più cosa dire, cosa sia la cosa più giusta o se sia un fatto occasionale.

Io sono favorevole al Var a chiamata così come sono sempre stato favorevole all’adozione di un cronometrista ufficiale perché il direttore di gara non può avere il compito di tenere conto del tempo da recuperare poiché ha mille cose da fare sul campo. Quando hai un cronometro in mano e tutte le panchine si alzano, cosa fai? I guardalinee servono nel calcio di oggi per fare le foto ad inizio partita (ride; ndr). Adotterei la chiamata al Var poiché si può allargare l’uso del Var a tutte le componenti del gioco del calcio così che l’arbitro di campo ha meno ansia e aspettative poiché possono sbagliare anche gli allenatori a chiamarlo. Io designatore? Ormai sono vecchio, non posso più farlo (ride; ndr)".

Articoli correlati
Buone notizie per il Lecce in vista della trasferta di Napoli: Gandelman è tornato... Buone notizie per il Lecce in vista della trasferta di Napoli: Gandelman è tornato in gruppo
Di Canio critica Tudor, ma c'è un suo precedente del 2012. Lo ricordano in Inghilterra... Di Canio critica Tudor, ma c'è un suo precedente del 2012. Lo ricordano in Inghilterra
Ag. Cheddira: "A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid"... Ag. Cheddira: "A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid"
Altre notizie Serie A
Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne... Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne che obsoleto"
Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto... Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto anni fa"
Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"... Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"
Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande... Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande
PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué
Disfatta Atalanta. Milan, le mosse di mercato in attacco TMW NewsDisfatta Atalanta. Milan, le mosse di mercato in attacco
Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Arbeloa lancia Pitarch, c'è... Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Arbeloa lancia Pitarch, c'è Haaland
Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich... Per la prima volta in questa Champions l'Arsenal va sotto: Bayer avanti con Andrich
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
4 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Svilar: "Vincere l'Europa League? Intanto proveremo a passare questo turno"
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini: "In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuro"
Immagine top news n.2 Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Immagine top news n.3 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.4 L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Immagine top news n.5 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.6 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.7 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Havertz gioca un brutto scherzo al suo passato: Andrich non basta, 1-1 fra Bayer e Arsenal
Immagine news Serie A n.2 Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne che obsoleto"
Immagine news Serie A n.3 Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto anni fa"
Immagine news Serie A n.4 Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"
Immagine news Serie A n.5 Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande
Immagine news Serie A n.6 PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Non solo il nuovo allenatore. In casa Empoli c'è anche un rinnovo: Shpendi prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.2 Busio dopo il rinnovo: "Felice di poter continuare questo percorso con il Venezia"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Fusi chiama alla concentrazione: "Certo che torneremo a portare a casa dei punti"
Immagine news Serie B n.4 Rinnovo a centrocampo per il Venezia. Busio prolunga fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.5 Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"
Immagine news Serie B n.6 Baldissoni su Monza-Palermo: "Doveri era fra i papabili, ma l'arbitro non decide le partite"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Serie C n.2 Dai 12 clean sheet ai 13 risultati utili consecutivi. Drago: "Lumezzane, prendiamoci i playoff"
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.6 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, c'è la Coppa Italia. Glionna: "Contro la Roma cercheremo maggior concretezza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile alla vigilia della semifinale di Coppa. Rossettini: "Altra gara da vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri
Immagine news Calcio femminile n.6 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?