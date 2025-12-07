Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Preferisco perdere 4-0". Fabregas indora la pillola, ma al Como manca un bomber

"Preferisco perdere 4-0". Fabregas indora la pillola, ma al Como manca un bomberTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:00Serie A
Yvonne Alessandro

A giudicare dal cammino compiuto dal Como in stagione, lo scontro diretto da piani alti della classifica contro l'Inter preannunciava altri possibili scenari. Invece a San Siro è finita male. Al contrario di quanto intravisto al Maradona o in casa dell'Atalanta, i lariani sono usciti distrutti da Sa Siro. Con un 4-0 che sa tanto di lezione incassata, a seguito di una prestazione per certi versi distante dal consueto gioco espresso dai giovani sbarazzini di Fabregas. Seppur per altri frangenti fedele all'ideologia del proprio comandante.

Consapevolezza
"Il risultato è pesante e andiamo a casa con la testa bassa per migliorare", ha riconosciuto Fabregas in conferenza stampa post-partita. "Calcisticamente non vedo una differenza grandissima", la contestazione del tecnico spagnolo, al netto del passivo pesante subito. Ma tra la staffetta Morata-Douvikas e l'interscambio di Lautaro e Thuram sul tabellino, il gap in attacco si è fatto sentire parecchio: "Davanti si sono visti attaccanti molto superiori". Inoltre, ci sono degli errori evidenti da considerare: "Sul gol del 2-0 dobbiamo guardarci allo specchio", ha evidenziato. "Fa un po' male prendere un gol su palla inattiva nel momento migliore della partita, mi ha lasciato un po' demoralizzato. Dopo la terza rete abbiamo mollato". Con un monito: "Noi dobbiamo giocare come sempre".

Differenze
Si è percepito il divario di mentalità e la tenuta della pressione in un palcoscenico come San Siro. Soprattutto, lo stacco in termini di esperienza. Ma il bicchiere mezzo pieno Fabregas l'ha trovato lo stesso: "Preferisco perdere così e che i ragazzi dicano: 'Mamma mia, manca tanto'". Inteso come insegnamento della batosta incassata contro una realtà come l'Inter, consolidata da anni, non solo in Italia ma anche in Europa. Come dimostrano le rispettive classifiche di Serie A e Champions League.

Problema Morata
Il dilemma è un altro. Cominciano ad essere tante le apparizioni senza gol di Alvaro Morata. Perché 13 partite (640 minuti) a secco corrispondono a un difetto dell'ottovolante di Fabregas. L'acquisto da circa 12 milioni di euro, con tanto di investitura dell'allenatore spagnolo, non sta dando i frutti sperati. E l'assenza di un bomber d'area di rigore si continua a patire. Inoltre, lo spagnolo è durato solo 32 minuti prima di lasciare il campo per infortunio: "Sembra che si sia fatto male all'adduttore", ha spiegato Fabregas. Le condizioni esatte si conosceranno tramite eventuali esami strumentali, anche se già nella scorsa partita contro il Sassuolo "non si sentiva bene". Comunque non è tutto da buttare, la stagione del Como resta al di sopra della media (24 punti). Forse una sbandata così forte servirà a tutti, per resettare e provare a migliorare dai propri errori. Intanto la striscia di imbattibilità si è interrotta ad 11 partite.

Articoli correlati
Fabregas: "Pressare l'Inter come farlo con il Barça di Xavi e Messi. Martedì verrò... Fabregas: "Pressare l'Inter come farlo con il Barça di Xavi e Messi. Martedì verrò a imparare"
Como, Fabregas va oltre il risultato: "Non ho visto tanta differenza con l'Inter"... Como, Fabregas va oltre il risultato: "Non ho visto tanta differenza con l'Inter"
Fabregas: "Per Morata guaio all'adduttore. Paz? Pure il Barça fa meglio se si accende... Fabregas: "Per Morata guaio all'adduttore. Paz? Pure il Barça fa meglio se si accende Yamal"
Altre notizie Serie A
Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic.... Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato
"Preferisco perdere 4-0". Fabregas indora la pillola, ma al Como manca un bomber "Preferisco perdere 4-0". Fabregas indora la pillola, ma al Como manca un bomber
Una Roma acciaccata vola a Cagliari: Gasp chiama gli “Highlander” a raccolta Una Roma acciaccata vola a Cagliari: Gasp chiama gli “Highlander” a raccolta
Altro che tabù! A Torino per il Milan è sempre una tragedia. Obiettivo: invertire... Altro che tabù! A Torino per il Milan è sempre una tragedia. Obiettivo: invertire il trend
Ko tecnico al Mapei. La Fiorentina non esiste: tra chiacchiere e litigi, così salvarsi... Ko tecnico al Mapei. La Fiorentina non esiste: tra chiacchiere e litigi, così salvarsi è utopia
Inter in vetta con un attacco stellare. Martedì la Champions con il Liverpool Inter in vetta con un attacco stellare. Martedì la Champions con il Liverpool
Juventus, Spalletti sfida il passato: ballottaggio Thuram-Miretti Juventus, Spalletti sfida il passato: ballottaggio Thuram-Miretti
Il Verona da brutto anatroccolo a cigno in una notte: la squadra ha lottato per Zanetti... Il Verona da brutto anatroccolo a cigno in una notte: la squadra ha lottato per Zanetti
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Ricci al posto di Fofana, davanti Leao e Pulisic
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
4 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
5 Cagliari-Roma, le probabili formazioni: in attacco è Baldanzi il favorito per partire dal 1'
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.1 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.2 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.3 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
Immagine top news n.4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Roma, più Baldanzi che Dybala
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana
Immagine top news n.6 Il Verona risorge: clamoroso 3-1, Atalanta dispersa nella nebbia del Bentegodi
Immagine top news n.7 Inter-Como 4-0, le pagelle: Chivu incarta Fabregas, Lautaro show. Delude Nico Paz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.2 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.3 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato
Immagine news Serie A n.2 "Preferisco perdere 4-0". Fabregas indora la pillola, ma al Como manca un bomber
Immagine news Serie A n.3 Una Roma acciaccata vola a Cagliari: Gasp chiama gli “Highlander” a raccolta
Immagine news Serie A n.4 Altro che tabù! A Torino per il Milan è sempre una tragedia. Obiettivo: invertire il trend
Immagine news Serie A n.5 Ko tecnico al Mapei. La Fiorentina non esiste: tra chiacchiere e litigi, così salvarsi è utopia
Immagine news Serie A n.6 Inter in vetta con un attacco stellare. Martedì la Champions con il Liverpool
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Carrarese: Gregucci pensa a un cambio di modulo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Empoli-Palermo: scontro di fuoco. Al Castellani passano punti pesanti
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico: 4 in corsa con la Hummel favorita
Immagine news Serie B n.4 Monza, Pessina: "Sempre stato molto competitivo. Ma si può anche perdere con dignità"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Entella sfida non semplice. Verde? Ha qualità e può dare di più"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Carrarese, i convocati di Gregucci: ci sono Henderson, Ferrari e Abildgaard
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Di Donato: "L'Inter U23? Sfida insidiosa, le squadre B sono sempre un rebus"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise: "Derby difficilissimo. Brescia tra le più forti del campionato"
Immagine news Serie C n.3 Renate duro dopo il pari con la Pro Vercelli: "Non possiamo più accettare certi episodi"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Tedesco: "Basta negatività, l’era di Materazzi e Nakata è finita"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Roma, Gasperini vuole riscatto immediato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Appiah e una settimana da ricordare: cittadinanza italiana e primo gol in A con il Milan
Immagine news Calcio femminile n.2 Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Parma quasi 'spagnolo' come gioco. Serve un lavoro collettivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?