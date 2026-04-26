Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Milan, nella quale è stato premiato come migliore in campo: "Non siamo contenti, questa è la verità, volevamo vincerla e abbiamo fatto di più. Dobbiamo continuare per raggiungere l'obiettivo Champions. Mi sento bene, si vede che siamo un gruppo unito. Sto cercando di fare più gol, ma ho aiutato anche la squadra senza palla".