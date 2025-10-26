Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La sola volta che il portiere del Cagliari ha potuto esultare. Il Verona e il gol...

© foto di Federico De Luca 2025
ieri alle 09:32Le Statistiche
Redazione Footstats

Fiorentina, Genoa, Pisa…e Verona. E’ questo l’elenco di squadre di A che non hanno ancora vinto una partita. I gialloblu hanno fatto un punto nelle ultime tre gare giocate e avrebbero necessità di smuovere la classifica. Dopo un’ottima partenza (7 punti nelle prime quattro partite), la corsa del Cagliari si è rallentata nelle ultime tre, in cui ha lo stesso ruolino di marcia in pratica del Verona.

Le partite di campionato giocate in Veneto hanno una squadra che è nettamente in vantaggio rispetto all’altra. In questo caso il fattore campo è contato molto storicamente: 18 vittorie a 5 per il Verona sul Cagliari. Però la scorsa stagione i sardi sono riusciti a fare lo scherzetto ai gialloblu, vincendo per 2-0. Il 28 aprile scorso, Pavoletti e Deiola hanno deciso questa gara: una vittoria che in sostanza ha dato agli isolani la certezza della permanenza in A.

Il Cagliari sta prendendo gol con continuità. Una sola volta la porta rossoblu è rimasta imbattuta in questo campionato, trattasi di primato negativo in questa Serie A, condiviso con l’Udinese. A proposito di qualcosa che non va, il Verona ha due record negativi, almeno per questa massima categoria: è la squadra che ha segnato meno (2 gol) e anche quella che ha mandato a rete il minor numero di marcatori diversi (2 come il Parma).

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
33 incontri disputati
18 vittorie Verona
10 pareggi
5 vittorie Cagliari
45 gol fatti Verona
28 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A VERONA
1931/1932 Serie B Verona vs Cagliari 0-0, 15° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VERONA
2024/2025 Serie A Verona vs Cagliari 0-2, 34° giornata

