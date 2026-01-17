Pres. Toscana su Commisso: "Ha saputo legarsi a Firenze con sincerità, passione e umanità"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, com un post pubblicato sui propri canali social, ha voluto ricordare Rocco Commisso nel giorno della sua scomparsa: "La scomparsa del Presidente Rocco Commisso mi lascia con un dolore profondo. Se ne va un uomo che ha saputo legarsi a questa città con sincerità, passione e grande umanità, facendo della Fiorentina non solo una squadra, ma una famiglia.

Rocco ha amato Firenze e i fiorentini, i colori viola, i giovani, il lavoro quotidiano e il futuro. Alla moglie Catherine, ai figli, ai familiari, alla ACF Fiorentina e a tutti i tifosi va il mio più sincero cordoglio e l’abbraccio della Toscana. Grazie di tutto Presidente!"