Scomparsa di Rocco Commisso, Burdisso: "Grazie di tutto presidente"
Il mondo del calcio piange la morte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, venuto a mancare all'età di 76 anni. Fra chi lo ha conosciuto bene in questi anni c'è Nicolas Burdisso, ex difensore e dirigente viola a cavallo fra il 2021 ed il 2024. Tramite i propri canali social l'argentino ha mandato un messaggio di vicinanza alla famiglia e di ringraziamento per Commisso.
Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Burdisso, a corredo di una foto che lo ritrae assieme a lui: "Condoglianze a tutta la famiglia Commisso. Grazie di tutto presidente. R.I.P.".
