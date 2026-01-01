Renzi ricorda Commisso: "Mi tengo il ricordo di un uomo sorridente che ama la musica e la gioia"

Anche il Senatore, ex sindaco di Firenze e grande tifoso viola, Matteo Renzi, ha voluto esprimere il suo ricordo via X al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nelle scorse ore all'età di 76 anni.

Queste le sue parole: "In questo momento tengo con me il ricordo di Rocco Commisso che entusiasta e sorridente si mette a suonare il pianoforte e poi la fisarmonica alla fine delle prime cene fatte insieme. Prima che l’imprenditore, il presidente, lo studente che ce l’aveva fatta mi viene in mente questa immagine di uomo semplice e sorridente che ama la musica e la gioia. Un abbraccio a Cahterine e a tutta la famiglia Commisso".