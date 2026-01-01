Renzi ricorda Commisso: "Mi tengo il ricordo di un uomo sorridente che ama la musica e la gioia"
TUTTO mercato WEB
Anche il Senatore, ex sindaco di Firenze e grande tifoso viola, Matteo Renzi, ha voluto esprimere il suo ricordo via X al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nelle scorse ore all'età di 76 anni.
Queste le sue parole: "In questo momento tengo con me il ricordo di Rocco Commisso che entusiasta e sorridente si mette a suonare il pianoforte e poi la fisarmonica alla fine delle prime cene fatte insieme. Prima che l’imprenditore, il presidente, lo studente che ce l’aveva fatta mi viene in mente questa immagine di uomo semplice e sorridente che ama la musica e la gioia. Un abbraccio a Cahterine e a tutta la famiglia Commisso".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile