Morte Commisso, il ricordo di Italiano: "Nei miei tre anni a Firenze eravamo come padre e figlio"

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, attraverso il sito ufficiale del club rossoblù, ha ricordato con affetto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte all'età di 76 anni: “Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina”.

Italiano è stato per tre anni l'allenatore della Fiorentina con Rocco Commisso presidente e nella sua avventura sulla panchina gigliata ha portato la squadra viola in Europa per la prima volta da quando lo stesso Commisso aveva acquistato la società gigliata. L'attuale tecnico del Bologna ha raggiunto tre finali alla guida della Fiorentina, due di Conference League e una di Coppa Italia.