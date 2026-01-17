Scomparsa Rocco Commisso, il Cagliari: "Ha contribuito alla crescita della Serie A"

Il mondo del calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il club viola nella notte fra il 16 ed il 17 gennaio 2026 ha reso nota la sua dipartita all'età di 76 anni.

Anche il Cagliari, tramite una nota sui propri canali social, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza e cordoglio. Questo il comunicato del club rossoblu: "Il Presidente Giulini e tutto il Cagliari Calcio si uniscono al lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, imprenditore di successo, uomo di valori, innovatore, ha contribuito alla crescita della Serie A. Il Club si stringe con affetto ai suoi familiari e a tutta l’ACF Fiorentina".

La Fiorentina aveva diffuso la notizia scrivendo: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". In tanti, dall'Italia e dall'estero, si stanno stringendo attorno alla sua famiglia ed alla Viola per commemorarlo.