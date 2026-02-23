Milan, per Loftus-Cheek il rischio è che la stagione sia finita. Corvi gli ha scritto su Whatsapp

Giornata da dimenticare per il Milan, ma soprattutto per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Diavolo è stato trasportato al San Carlo e poi trasferito al San Paolo, con i rossoneri che hanno fatto sapere successivamente che l'inglese si era fratturato i denti superiori e l'osso alveolare mascellare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti si sono subito preoccupati per lui.

Edoardo Corvi, il portiere che involontariamente ne ha provocato il ko, al termine della partita è andato nello spogliatoio del Milan e ha chiesto il numero di cellulare dell'ex Chelsea per inviargli un messaggio su WhatsApp e sincerarsi delle sue condizioni, oltre che esprimergli il dispiacere per l'accaduto. Inoltre gli ha dedicato anche una storia su Instagram, augurandogli di recuperare in fretta. Il rischio però è che la sua stagione sia già finita.