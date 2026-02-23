Al Milan scatta l'ora di Jashari: oltre l'emergenza, lo svizzero adesso è pronto

L'assenza di Ruben Loftus-Cheek per diversi mesi per un bruttisimo infortunio mette ancor più responsbailità sulle spalle di Ardon Jashari. Prima le brutte notizie: il report medico sull'inglese indica che lo scontro con Edoardo Corvi è stato duro a tal punto che il colpo ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Il calciatore, quindi, sarà sottoposto a intervento chirurgico stamattina. Da capire l'entità esatta dell'infortunio, ma da quanto trapela dovrebbe essere uno stop serio.

Così, scatterà ancor più l'ora di Jashari. Non ha rubato l'occhio, ma quanto lavoro sporco. Quanta corsa. Quanta qualità. Quanta qualità. 50 passaggi su 53 accurati e ben 42 su 45 nella metà campo avversaria. Un passaggio chiave non sfruttato dai compagni, un lancio lungo preciso, poi 71 tocchi di palla e solo 4 errori. 2 tiri in porta compresa una straordinaria staffilata da lontano, in fase difensiva ogni contrasto tutto nella metà campo del Parma, sintomatico del fatto che Jashari è uno dei primi 'aggressori' in fase di pressione.

Adesso il minutaggio per lui aumenterà. Ancora. Perché ha i mezzi per diventare un perno del Milan del futuro, in quello del presente si sta affacciando step by step. 'Con quel che è costato...', dice chi pensa che un calciatore si debba valutare solo dal cartellino. Per età, percorso, contendenti, un prezzo ritenuto esattamente in linea con le stime. Per adesso solo il 12% delle gare da titolare, solo 369' in campo in A anche perché vittima di un brutto infortunio a inizio avventura (frattura del perone). Adesso scatta anche il suo momento. Inevitabile, la gara contro il Parma conferma che Jashari è pronto.