Prima McKennie e Yildiz, poi Spalletti: il tecnico ha convinto tutti, la Juve ora vuole blindarlo

La Juventus vuole blindare mister Luciano Spalletti. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il mese di febbraio sarà fondamentale innanzitutto per legare ai bianconeri due elementi cardine del gioco del nuovo allenatore, per poi passare all'attacco col diretto interessato.

Prima toccherà dunque a Weston McKennie e Kenan Yildiz firmare i nuovi accordi, in seguito a Spalletti, l'uomo che ha convinto tutto il mondo Juve. Il tecnico toscano sarà convocato in sede per discutere il progetto della prossima stagione e trattare personalmente il prolungamento. La Vecchia Signora, per motivi di bilancio, a ottobre non si poteva esporre, ma ora che Igor Tudor ha risolto e Thiago Motta - sotto contratto fino al 2027 - a giugno potrebbe trovare un'altra panchina, sarà tutta un'altra storia.

Per Spalletti, dal canto suo, il contratto non è mai stato un problema. La Juventus ha un'opzione (libera) a sua favore per il 2026-2027, ma questa non verrà esercitata: il rinnovo - conclude il quotidiano - passerà da un incontro e da una trattativa. Da quando è arrivato a Torino, l'allenatore 66enne ha disputato 20 partite vincendone 13, pareggiandone 5 e perdendone appena 2. Sono 37 i gol fatti dalla sua squadra, 12 quelli subiti, con una media punti di 2,20 punti a partita.